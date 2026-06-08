О фильме
Злата мечтает попасть на школьный бал, ради чего хитростью вынуждает родителей оставить ее дома одну на каникулах. Смекалку девочка унаследовала от отца-изобретателя, который поручает присматривать за дочерью экспериментальному роботу с искусственным интеллектом. Тот следит за ее расписанием, запрещает сладкое и контролирует каждый шаг. Вместе с другом Никитой Злата разрабатывает план, как вернуть себе свободу, но ситуация выходит из-под контроля.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
- ММРежиссёр
Максим
Максимов
- Актриса
Ева
Смирнова
- ДКАктёр
Денис
Кукояка
- МХАктриса
Милана
Хаметова
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- ТЗАктёр
Тимофей
Зайцев
- АПАктёр
Андрей
Пынзару
- НКАктёр
Никита
Конкин
- ДМАктёр
Давид
Манукян
- МКСценарист
Максим
Казанцев
- Продюсер
Дмитрий
Литвинов
- АЛПродюсер
Андрей
Липов
- ДМПродюсер
Давид
Манукян
- ММПродюсер
Максим
Максимов
- ЭСХудожник
Эдгар
Соловьев