Злата мечтает попасть на школьный бал, ради чего хитростью вынуждает родителей оставить ее дома одну на каникулах. Смекалку девочка унаследовала от отца-изобретателя, который поручает присматривать за дочерью экспериментальному роботу с искусственным интеллектом. Тот следит за ее расписанием, запрещает сладкое и контролирует каждый шаг. Вместе с другом Никитой Злата разрабатывает план, как вернуть себе свободу, но ситуация выходит из-под контроля.

