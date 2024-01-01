Капитан Крюк (фильм, 2024) смотреть онлайн

«Капитан Крюк» — фильм (2024) о бывшем хоккеисте, который становится тренером детской команды в родном городе. В главных ролях — Роман Курцын и звезда «Папиных дочек. Новых» Ева Смирнова.



В прошлом Ни�кита Крюков был звездой хоккея, но взрывной характер разрушил его карьеру спортсмена. Поведение Никиты оттолкнуло от него не только коллег, но и друзей. Получив тревожное сообщение о смерти матери, он возвращается в родной город. Правда вскрывается быстро: это уловка младшей сестры Женьки, которая мечтает о большой хоккейной карьере. Девочка верит, что брат увидит ее талант и сделает ее чемпионкой. Заглянув на тренировку местной команды, Никита решает вернуться в хоккей — на этот раз не как игрок, а как тренер. Только вот Женьку ждет разочарование, ведь брат остался в городе вовсе не ради нее.



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