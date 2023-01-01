Биография

Один из талантливых актеров советского периода Сергей Степин, с внешностью среднестатистического успешного мужчины, незаметно вошел в российский кинематограф и прочно в нем укрепился. С успехом продолжает работу и сейчас. Актерское мастерство в передаче образов подкупает зрителя естественностью и реальной картиной жизни. Опыт работы в театре помогает не только в работе актером дубляжа. Самые успешные его роли – фильмы «Простые вещи» и «Водитель для Веры» (эпизод). Год рождения 1965, место рождения – Воронеж. После окончания Саратовского театрального института в 1993 году до 2001 года работает в ТЮЗе Саратова, после работы в театре переходит на эстраду. Работа на подмостках не мешает актеру работать и в кино. За это время Сергей Степин участвовал в 137 фильмах и кинопроектах. Работал и как актер, и как актер дубляжа. Талант актера позволяет сниматься в комедийном амплуа и в серьезных ролях с не меньшим успехом. Одина из самых успешных ролей Сергея Степина – фильм ЧОП, роль Льва Борисовича. Фильм снимался в 2015 году. До этого фильма актер уже был достаточно известен по другим работам в кино и телесериалах, таких как «Склифосовский», «Бабушка легкого поведения», «Чисто московские убийства».