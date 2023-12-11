Одна дома (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Яркая праздничная комедия «Одна дома» — фильм, который обязательно стоит посмотреть в новогодние праздники! Невезучий грабитель и находчивая сообщница: изобретатель и тринадцатилетняя девочка отправляются во все тяжкие в новогоднюю ночь.



Инженер Артем, окончательно разочаровавшись в справедливости жизни, решает стать Робин Гудом и использовать свое изобретение, чтобы вскрывать и обворовывать квартиры. Но его планы меняются, когда в первом же доме он встречает юную хозяйку Стефанию. Узнав у Артема все подробности его авантюры, девочка требует взять ее «в долю»: ей как раз нужны деньги на подарок маме. От нечего делать инженер-грабитель соглашается — так начинается череда удивительных новогодних приключений двух воришек поневоле.



Найдут ли они то, что искали, или Новый год всем преподнесет сюрприз? Звезда «Кухни» Михаил Тарабукин, Виталия Корниенко, Ян Цапник, Роман Курцын и другие в умопомрачительной комедии «Одна дома» — фильм 2023 года смотрите с 29 декабря на портале Wink.

