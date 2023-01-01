Биография

Анастасия Владимировна Панина – ведущая, актриса кино. Востребована благодаря своей внешности и умению быстро входить в роль. Актриса Анастасия Панина родилась в 1983 году в Северо-Задонске. Родители ее были обычными рабочими, поэтому никто даже не мог подумать, что девушка достигнет таких высот. Помимо Анастасии, в семье есть еще старшая дочь. С детства Анастасия увлекалась спортом и занималась художественной гимнастикой. После окончания школы приняла решение и уехала в Москву. Карьера в кинематографе началась совершенно случайно. Поспособствовали этому друзья Паниной, которые предложили пройти кастинг в фильм «Бедная Настя». Там и поступило предложение обучаться в Школе-студии МХАТ, и Анастасия, не раздумывая, согласилась. В 2007 году она окончила школу и приступила к своей карьере. Анастасия Панина создала семью с актером Владимиром Жеребцовым. Пара воспитывает дочь Александру 2010 года рождения. Впервые на экране девушка появилась в 2006 году в фильме «Последняя исповедь». Поначалу роли Анастасии Паниной были второстепенными, но позже ей начали предлагать основные. За время своей карьеры она снялась во многих фильмах и завоевала любовь зрителей и огромную популярность. Она играла разнообразные роли и умело окуналась в каждую из них.