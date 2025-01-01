Фильм Атель-Матель

О фильме
Саша Родионов, пронырливый обнальщик из Москвы, задолжал денег опасному авторитету по кличке Пчеловод. Он не прощает задержек и жестоко расправляется с должниками, поэтому Саша вместе с семьей бежит в Дагестан по программе защиты свидетелей. Вот только жена и дети уверены, что это обычный отпуск, и теперь Саша вынужден выдать ветхий сарай в горном ауле за модный эко-отель. Однако популярность отеля выдает местоположение Родионова его недоброжелателям.
7.1 КиноПоиск
- ИБРежиссёр
Игорь
Багатурия
- Актёр
Ян
Цапник
- Актриса
Анастасия
Панина
- ЮОАктёр
Юсуп
Омаров
- СКАктёр
Стас
Костюшкин
- ЕЦАктриса
Елизавета
Цапник
- КМАктёр
Кирилл
Митрофанов
- Актриса
Вера
Островская
- АБАктёр
Аслан
Бижоев
- ЗМАктёр
Залим
Мирзоев
- Актёр
Сергей
Погосян
- Актриса
Анжелика
Каширина
- ТКАктёр
Торнике
Квитатиани
- ТАСценарист
Тимур
Акавов
- ИМСценарист
Ибрагим
Магомедов
- РССценарист
Ринат
Сибаев
- ААСценарист
Акав
Акавов
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- МППродюсер
Михаил
Погосов
- ЕМПродюсер
Евгений
Мишиев
- Продюсер
Тина
Канделаки
- БХПродюсер
Борис
Ханчалян
- МРПродюсер
Марина
Разумова
- БАПродюсер
Бинке
Анисимов
- МОПродюсер
Мурад
Омаров
- АТПродюсер
Арсен
Таркнаев
- РМХудожник
Рафаэль
Мурзабеков
- ГШХудожница
Гульнара
Шахмилова
- АДОператор
Андрей
Дебабов