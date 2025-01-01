Фильм Атель-Матель

Атель-Матель
Саша Родионов, пронырливый обнальщик из Москвы, задолжал денег опасному авторитету по кличке Пчеловод. Он не прощает задержек и жестоко расправляется с должниками, поэтому Саша вместе с семьей бежит в Дагестан по программе защиты свидетелей. Вот только жена и дети уверены, что это обычный отпуск, и теперь Саша вынужден выдать ветхий сарай в горном ауле за модный эко-отель. Однако популярность отеля выдает местоположение Родионова его недоброжелателям.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

