Биография

Юсуп Омаров — дагестанский актер. Заслуженный артист Республики Дагестан. Родился в Гоцатле 22 августа 1972 года. Поступил в Махачкалинское училище культуры. После этого получил высшее образование в институте предпринимательства и права. Участвовал в КВН. В 2012 году Юсуп Омаров исполнил роль в короткометражке «Посетители», а в 2015 году состоялись премьеры фильмов «По небу босиком» и «Убежать, догнать, влюбиться». Появлялся в рейтинговом кино «Кухня. Последняя битва». Увидеть его можно в кинолентах «Танцы на высоте!» и «Сценарий для Голливуда». В будущем планируются проекты «Атэль-матэль» и «Испытание аулом. Ход конем».