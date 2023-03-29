Сценарий для Голливуда (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Криминальная комедия о сценаристе, который слишком далеко зашел в попытках выиграть зарубежный конкурс. У многих сценаристов есть амбиции когда-нибудь оказаться в числе высокооплачиваемых и уважаемых коллег, работающих на крупные голливудские студии. Вот и начинающий автор из Махачкалы тоже хочет пробиться в высшую лигу и даже проходит во второй тур международного сценарного конкурса. Теперь перед ним стоит еще более сложная задача — придумать сюжет короткометражки про криминальную жизнь Дагестана. Но ведь сложно писать на темы, в которых слабо разбираешься — поэтому он просит своего отца-полицейского познакомить его с настоящими преступниками. Вот только спокойно наблюдать за их жизнью и собирать информацию у главного героя не выйдет. в хорошем качестве

