Танцы на высоте! (фильм, 2019) смотреть онлайн

Высоко в горах Кавказа остался последний аул без интернета. Время здесь остановилось — культ предков, обряды инициации, мужчина не мужчина, пока не пролил свою кровь. На внешний мир, точнее на нижний мир — те, кто живут выше облаков, смотрят как опасную стихию Хаоса, от которой следует отгородиться надёжным Логосом традиций. Но однажды всё рухнуло — столичное начальство провело в аул спутниковую связь, и неопытный Тофик, насмотревшись этого интернета, влюбился в московскую тиктокершу, да так увлёкся, что позволил себе во время лезгинки эти неприличные движения, которых там насмотрелся. Местный совет аксакалов потребовал запретить интернет, но джигита-кодера уже не остановить — Тофик отправляется покорять её тверкующее сердце в самое жерло разврата. Туда, где всё можно, где обитают дикие люди — в мегаполис.



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