Танцы на высоте! (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Высоко в горах Кавказа остался последний аул без интернета. Время здесь остановилось — культ предков, обряды инициации, мужчина не мужчина, пока не пролил свою кровь. На внешний мир, точнее на нижний мир — те, кто живут выше облаков, смотрят как опасную стихию Хаоса, от которой следует отгородиться надёжным Логосом традиций. Но однажды всё рухнуло — столичное начальство провело в аул спутниковую связь, и неопытный Тофик, насмотревшись этого интернета, влюбился в московскую тиктокершу, да так увлёкся, что позволил себе во время лезгинки эти неприличные движения, которых там насмотрелся. Местный совет аксакалов потребовал запретить интернет, но джигита-кодера уже не остановить — Тофик отправляется покорять её тверкующее сердце в самое жерло разврата. Туда, где всё можно, где обитают дикие люди — в мегаполис.
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Рейтинг
- АПРежиссёр
Амет
Пики
- ЮОАктёр
Юсуп
Омаров
- ОСАктриса
Ольга
Смирнова
- Актёр
Владимир
Долинский
- СФАктёр
Семен
Фурман
- ГКАктёр
Гия
Коркоташвили
- МААктёр
Микаэль
Амирханов
- БГАктёр
Бесо
Гатаев
- ЛТАктёр
Лука
Тархан-Моурави
- АДАктёр
Анатолий
Дзиваев
- ЯГАктёр
Ян
Гахарманов
- ВНАктёр
Вадим
Норштейн
- Актёр
Андрей
Кайков
- ХМАктёр
Халил
Мусаев
- ИГАктёр
Игорь
Гаспарян
- Актёр
Филипп
Рейнхардт
- АПСценарист
Амет
Пики
- ВАСценарист
Ванати
Алиев
- АГСценарист
Андрей
Галанов
- Продюсер
Вадим
Горяинов
- ДДПродюсер
Дмитрий
Домнин
- АКПродюсер
Андрей
Коробов
- РЛПродюсер
Роман
Любомиров
- ИКХудожник
Игорь
Коцарев
- НЗХудожница
Наталия
Захарова
- АПМонтажёр
Амет
Пики
- АФМонтажёр
Андрей
Филиппов
- ДЯОператор
Дмитрий
Яшонков