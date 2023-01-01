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Фильмы
Танцы на высоте!
Актёры и съёмочная группа фильма «Танцы на высоте!»

Актёры и съёмочная группа фильма «Танцы на высоте!»

Режиссёры

Амет Пики

Амет Пики

Режиссёр

Актёры

Юсуп Омаров

Юсуп Омаров

АктёрАбдул
Ольга Смирнова

Ольга Смирнова

АктрисаЛиля
Владимир Долинский

Владимир Долинский

АктёрВалерий Павлович
Семен Фурман

Семен Фурман

Актёрдедушка Забукар
Гия Коркоташвили

Гия Коркоташвили

АктёрПики
Микаэль Амирханов

Микаэль Амирханов

Актёрместный чиновник
Бесо Гатаев

Бесо Гатаев

АктёрРустам
Лука Тархан-Моурави

Лука Тархан-Моурави

АктёрМераб
Анатолий Дзиваев

Анатолий Дзиваев

Актёрдед Гасан
Ян Гахарманов

Ян Гахарманов

АктёрТофик
Вадим Норштейн

Вадим Норштейн

АктёрМага
Андрей Кайков

Андрей Кайков

Актёрпоэт
Халил Мусаев

Халил Мусаев

Актёрдядя Анвар
Игорь Гаспарян

Игорь Гаспарян

Актёршаурмист
Филипп Рейнхардт

Филипп Рейнхардт

Philippe Reinhardt
Актёршвейцарец

Сценаристы

Амет Пики

Амет Пики

Сценарист
Ванати Алиев

Ванати Алиев

Сценарист
Андрей Галанов

Андрей Галанов

Сценарист

Продюсеры

Вадим Горяинов

Вадим Горяинов

Продюсер
Дмитрий Домнин

Дмитрий Домнин

Продюсер
Андрей Коробов

Андрей Коробов

Продюсер
Роман Любомиров

Роман Любомиров

Продюсер

Художники

Игорь Коцарев

Игорь Коцарев

Художник
Наталия Захарова

Наталия Захарова

Художница

Монтажёры

Амет Пики

Амет Пики

Монтажёр
Андрей Филиппов

Андрей Филиппов

Монтажёр

Операторы

Дмитрий Яшонков

Дмитрий Яшонков

Оператор