Биография

Андрей Кайков — российский актер кино и театра. Родился в Брянске 25 декабря 1971 года. Андрей родился в семье директора кукольного театра и с детства ездил с отцом на гастроли, но сам заболел сценой только в подростковые годы. Будущий актер занимался в студии брянского театра «Факел», а после школы присоединился к его труппе. Во время гастролей его заметили преподаватели театрального вуза и предложили ему обучение. Так Кайков стал дипломированным актером в 1994 году. До 2021 года он служил в театре «Содружество актеров Таганки», а сейчас выступает в Театре российской армии. Впервые на экране Андрей Кайков появился в фильме «Лимита» 1994 года. Народную известность ему принесло участие в скетч-шоу «6 кадров» от телеканала СТС. Самыми известными проектами с участием актера стали сериал «Воронины» и фильмы «All inclusive, или Все включено», «Очень русский детектив», а также «Никто не знает про секс». Среди его последних работ — многосерийные ленты «ВСЛУХ!» и «Одесса».