Синдбад. Пираты семи штормов (фильм, 2016) смотреть онлайн

Синдбад, молодой веселый пират, не очень удачлив в пиратском промысле — за год ему и его команде не удалось захватить ни одного корабля. Но судьба улыбается Синдбаду: старик Антиох показывает ему старинную карту и предлагает плыть на остров Скелета, где хранятся сокровища. Синдбад не знает, что этот Антиох — волшебник, который преследует свои корыстные планы…

