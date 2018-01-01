Wink
Детям
Синдбад. Пираты семи штормов
Актёры и съёмочная группа фильма «Синдбад. Пираты семи штормов»

Актёры и съёмочная группа фильма «Синдбад. Пираты семи штормов»

Режиссёры

Владлен Барбэ

Владлен Барбэ

Режиссёр

Актёры

Андрей Лёвин

Андрей Лёвин

АктёрСиндбад
Катерина Шпица

Катерина Шпица

АктрисаСолара
Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев

АктёрАнтиох
Марина Лисовец

Марина Лисовец

АктрисаМааба
Диомид Виноградов

Диомид Виноградов

АктёрМансур
Юрий Стоянов

Юрий Стоянов

АктёрБорух (продавец лодок)
Андрей Кайков

Андрей Кайков

АктёрКесам
Эдуард Радзюкевич

Эдуард Радзюкевич

АктёрТиглат
Игорь Лифанов

Игорь Лифанов

Актёрведущий церемонии награждения
Илья Лыков

Илья Лыков

АктёрШумир / Кашмир

Сценаристы

Александр Архипов

Александр Архипов

Сценарист
Вадим Свешников

Вадим Свешников

Сценарист
Максим Свешников

Максим Свешников

Сценарист

Продюсеры

Сергей Сельянов

Сергей Сельянов

Продюсер
Георгий Гитис

Георгий Гитис

Продюсер

Композиторы

Дмитрий Емельянов

Дмитрий Емельянов

Композитор