Биография

Максим Свешников — российский сценарист и продюсер. Родился в Днепропетровске 19 сентября 1985 года. Первый сценарий Максим написал в возрасте 17 лет и, обратившись к Александру Боярскому, смог добиться воплощения своей идеи — мультфильма «Алеша Попович и Тугарин Змей». Через два года в прокат вышел следующий мультфильм по его сценарию, который оказывается более удачным. Вышедший еще через год «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» окончательно закрепил финансовый успех. В 2012 году Максим Свешников пробует себя в кресле режиссера и снимает новогодний мультфильм «Снежная королева». Следующим проектом постановщика становится спин-офф прибыльной франшизы «Елки лохматые». Среди самых известных работ Свешникова в качестве режиссера значатся фильмы «Взломать блогеров» и «Нефутбол», а также сериалы «Филатов» и «Контейнер».