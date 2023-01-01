Максим Свешников
- Карьера
- Режиссёр, Сценарист
- Дата рождения
- 19 сентября 1985 г. (39 лет)
Биография
Максим Свешников — российский сценарист и продюсер. Родился в Днепропетровске 19 сентября 1985 года. Первый сценарий Максим написал в возрасте 17 лет и, обратившись к Александру Боярскому, смог добиться воплощения своей идеи — мультфильма «Алеша Попович и Тугарин Змей». Через два года в прокат вышел следующий мультфильм по его сценарию, который оказывается более удачным. Вышедший еще через год «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» окончательно закрепил финансовый успех. В 2012 году Максим Свешников пробует себя в кресле режиссера и снимает новогодний мультфильм «Снежная королева». Следующим проектом постановщика становится спин-офф прибыльной франшизы «Елки лохматые». Среди самых известных работ Свешникова в качестве режиссера значатся фильмы «Взломать блогеров» и «Нефутбол», а также сериалы «Филатов» и «Контейнер».
Фильмография
Режиссёр
Сценарист
- 9.0
Все хорошо2021, 96 мин
- 9.0
Пиноккио. Правдивая история2021, 90 мин
- 8.9
Филатов2020
- 9.5
Три богатыря и Наследница престола2018, 81 мин
- 9.1
Синдбад. Пираты семи штормов2016, 74 мин
- 9.3
Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение2016, 81 мин
- 9.2
Елки лохматые2014, 82 минБесплатно
- 9.4
Илья Муромец и Соловей-Разбойник2007, 76 мин
- 9.5
Добрыня Никитич и Змей Горыныч2006, 65 мин
- 9.4
Алеша Попович и Тугарин Змей2004, 75 мин