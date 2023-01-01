Контейнер
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Контейнер
9.02021, Контейнер 3 сезона
Драмы18+
Саша переезжает в дом богачей, для которых по контракту вынашивает ребенка. Напряженная драма о суррогатном материнстве с Оксаной Акиньшиной и Филиппом Янковским
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Контейнер (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Суррогатная мать переезжает в дом влиятельных заказчиков. Оксана Акиньшина, Маруся Фомина и Филипп Янковский в острой социальной драме от режиссера лент «257 причин, чтобы жить» и «Плейлист волонтера».

Саша уже не первый раз вынашивает чужого ребенка по контракту с московской клиникой и после родов готовится переезжать за границу. Планы рушатся с появлением некой Марины, жены богатого чиновника Вадима Белозерова. Она убеждает мужа нарушить условия контракта и предложить суррогатной матери за отдельную плату переехать жить в их особняк. Саша сперва отказывается, но новые обстоятельства вынуждают согласиться на сделку с семьей Белозеровых. Вскоре выясняется, что страшную тайну скрывает не только сурмама, но и жители элитного поселка. Какой трагедией обернется для Саши очередное суррогатное материнство?

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Контейнер»

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