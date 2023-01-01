Контейнер (сериал, 2021) смотреть онлайн
- 18+55 мин
Контейнер
Сезон 1 Серия 1
- 18+47 мин
Контейнер
Сезон 1 Серия 2
- 18+46 мин
Контейнер
Сезон 1 Серия 3
- 18+44 мин
Контейнер
Сезон 1 Серия 4
- 18+51 мин
Контейнер
Сезон 1 Серия 5
- 18+52 мин
Контейнер
Сезон 1 Серия 6
- 18+48 мин
Контейнер
Сезон 1 Серия 7
- 18+47 мин
Контейнер
Сезон 1 Серия 8
- 18+26 мин
Контейнер
Сезон 1 Серия 9
Сюжет
Суррогатная мать переезжает в дом влиятельных заказчиков. Оксана Акиньшина, Маруся Фомина и Филипп Янковский в острой социальной драме от режиссера лент «257 причин, чтобы жить» и «Плейлист волонтера».
Саша уже не первый раз вынашивает чужого ребенка по контракту с московской клиникой и после родов готовится переезжать за границу. Планы рушатся с появлением некой Марины, жены богатого чиновника Вадима Белозерова. Она убеждает мужа нарушить условия контракта и предложить суррогатной матери за отдельную плату переехать жить в их особняк. Саша сперва отказывается, но новые обстоятельства вынуждают согласиться на сделку с семьей Белозеровых. Вскоре выясняется, что страшную тайну скрывает не только сурмама, но и жители элитного поселка. Какой трагедией обернется для Саши очередное суррогатное материнство?
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Максим
Свешников
- Режиссёр
Алексей
Ляпичев
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актёр
Филипп
Янковский
- Актриса
Маруся
Фомина
- Актёр
Артём
Быстров
- Актриса
Маша
Кошина
- Актриса
Юлия
Ауг
- Актриса
Нино
Кантария
- Актёр
Ростислав
Бершауэр
- Актёр
Дмитрий
Чеботарёв
- Актёр
Сергей
Годин
- Сценарист
Ал�ексей
Ляпичев
- ВССценарист
Вадим
Свешников
- НМСценарист
Николай
Муратов
- Сценарист
Максим
Кудымов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- АБХудожник
Андрей
Белан
- МРХудожник
Максим
Ривака
- ПСХудожница
Полина
Соколова
- Художница
Анна
Чистова
- АГМонтажёр
Андрей
Гамов
- ИАОператор
Илья
Авербах
- Оператор
Вячеслав
Лисневский
- МКОператор
Максим
Колиганов
- Композитор
Руслан
Тагиев
- АТКомпозитор
Андрей
Тимонин