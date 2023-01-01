Контейнер (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Суррогатная мать переезжает в дом влиятельных заказчиков. Оксана Акиньшина, Маруся Фомина и Филипп Янковский в острой социальной драме от режиссера лент «257 причин, чтобы жить» и «Плейлист волонтера».



Саша уже не первый раз вынашивает чужого ребенка по контракту с московской клиникой и после родов готовится переезжать за границу. Планы рушатся с появлением некой Марины, жены богатого чиновника Вадима Белозерова. Она убеждает мужа нарушить условия контракта и предложить суррогатной матери за отдельную плату переехать жить в их особняк. Саша сперва отказывается, но новые обстоятельства вынуждают согласиться на сделку с семьей Белозеровых. Вскоре выясняется, что страшную тайну скрывает не только сурмама, но и жители элитного поселка. Какой трагедией обернется для Саши очередное суррогатное материнство?



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