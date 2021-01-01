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Контейнер
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9.02021, Фильм о фильме
Драма18+
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Контейнер (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

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О сериале

Вопреки общей практике суррогатная мать Саша переезжает в дом своих заказчиков и оказывается в совершенно чуждом ей мире — особняке богатого чиновника Вадима и его жены Марины. Саша для них — «контейнер», новая игрушка. Однако то, что в начале казалось заботой о будущем ребенке, вскоре оборачивается испытаниями для каждого из жильцов.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Контейнер»