Контейнер (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Вопреки общей практике суррогатная мать Саша переезжает в дом своих заказчиков и оказывается в совершенно чуждом ей мире — особняке богатого чиновника Вадима и его жены Марины. Саша для них — «контейнер», новая игрушка. Однако то, что в начале казалось заботой о будущем ребенке, вскоре оборачивается испытаниями для каждого из жильцов.



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