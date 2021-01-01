Контейнер (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
О сериале
Вопреки общей практике суррогатная мать Саша переезжает в дом своих заказчиков и оказывается в совершенно чуждом ей мире — особняке богатого чиновника Вадима и его жены Марины. Саша для них — «контейнер», новая игрушка. Однако то, что в начале казалось заботой о будущем ребенке, вскоре оборачивается испытаниями для каждого из жильцов.
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Максим
Свешников
- Режиссёр
Алексей
Ляпичев
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актёр
Филипп
Янковский
- Актриса
Маруся
Фомина
- Актёр
Артём
Быстров
- Актриса
Маша
Кошина
- Актриса
Юлия
Ауг
- Актриса
Нино
Кантария
- Актёр
Ростислав
Бершауэр
- Актёр
Дмитрий
Чеботарёв
- Актёр
Сергей
Годин
- Сценарист
Алексей
Ляпичев
- ВССценарист
Вадим
Свешников
- НМСценарист
Николай
Муратов
- Сценарист
Максим
Кудымов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- АБХудожник
Андрей
Белан
- МРХудожник
Максим
Ривака
- ПСХудожница
Полина
Соколова
- Художница
Анна
Чистова
- АГМонтажёр
Андрей
Гамов
- ИАОператор
Илья
Авербах
- Оператор
Вячеслав
Лисневский
- МКОператор
Максим
Колиганов
- Композитор
Руслан
Тагиев
- АТКомпозитор
Андрей
Тимонин