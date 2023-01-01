Контейнер (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн
- 18+51 мин
Контейнер
Сезон 2 Серия 1
- 18+52 мин
Контейнер
Сезон 2 Серия 2
- 18+50 мин
Контейнер
Сезон 2 Серия 3
- 18+51 мин
Контейнер
Сезон 2 Серия 4
- 18+52 мин
Контейнер
Сезон 2 Серия 5
- 18+52 мин
Контейнер
Сезон 2 Серия 6
- 18+49 мин
Контейнер
Сезон 2 Серия 7
- 18+54 мин
Контейнер
Сезон 2 Серия 8
- 18+22 мин
Контейнер
Сезон 2 Серия 9
Сюжет
Продолжение напряженного российского сериала о суррогатной матери, решившейся оставить себе новорожденного ребенка. Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить драму «Контейнер» — 2 сезон смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе.
Во втором сезоне влиятельного чиновника Вадима отправляют за решетку, а его жена возвращается из-за границы домой с намерением развестись. После родов Саша решает оставить младенца себе и не подписывает согласие на передачу ребенка заказчикам. Марина не сдается и н�ачинает охоту за малышом. Однако никакой материнской любви она не испытывает, и младенец нужен ей только для того, чтобы надавить на мужа. Саша вынуждена прятаться в квартире Евы, дочери Вадима.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Максим
Свешников
- Режиссёр
Алексей
Ляпичев
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актёр
Филипп
Янковский
- Актриса
Маруся
Фомина
- Актёр
Артём
Быстров
- Актриса
Маша
Кошина
- Актриса
Юлия
Ауг
- Актриса
Нино
Кантария
- Актёр
Ростислав
Бершауэр
- Актёр
Дмитрий
Чеботарёв
- Актёр
Сергей
Годин
- Сценарист
Алексей
Ляпичев
- ВССценарист
Вадим
Свешников
- НМСценарист
Николай
Муратов
- Сценарист
Максим
Кудымов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- АБХудожник
Андрей
Белан
- МРХудожник
Максим
Ривака
- ПСХудожница
Полина
Соколова
- Художница
Анна
Чистова
- АГМ�онтажёр
Андрей
Гамов
- ИАОператор
Илья
Авербах
- Оператор
Вячеслав
Лисневский
- МКОператор
Максим
Колиганов
- Композитор
Руслан
Тагиев
- АТКомпозитор
Андрей
Тимонин