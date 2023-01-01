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2-й сезон

Контейнер (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн

9.02022, Контейнер. Сезон 2 9 серий
Драмы18+
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Сезоны и серии

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Сюжет

Продолжение напряженного российского сериала о суррогатной матери, решившейся оставить себе новорожденного ребенка. Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить драму «Контейнер» — 2 сезон смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе.

Во втором сезоне влиятельного чиновника Вадима отправляют за решетку, а его жена возвращается из-за границы домой с намерением развестись. После родов Саша решает оставить младенца себе и не подписывает согласие на передачу ребенка заказчикам. Марина не сдается и начинает охоту за малышом. Однако никакой материнской любви она не испытывает, и младенец нужен ей только для того, чтобы надавить на мужа. Саша вынуждена прятаться в квартире Евы, дочери Вадима.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Контейнер»

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