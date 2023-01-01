Контейнер (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение напряженного российского сериала о суррогатной матери, решившейся оставить себе новорожденного ребенка. Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить драму «Контейнер» — 2 сезон смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе.



Во втором сезоне влиятельного чиновника Вадима отправляют за решетку, а его жена возвращается из-за границы домой с намерением развестись. После родов Саша решает оставить младенца себе и не подписывает согласие на передачу ребенка заказчикам. Марина не сдается и н�ачинает охоту за малышом. Однако никакой материнской любви она не испытывает, и младенец нужен ей только для того, чтобы надавить на мужа. Саша вынуждена прятаться в квартире Евы, дочери Вадима.



Хотите узнать, сможет ли Саша защитить своего малыша? Тогда скорее включайте драму «Контейнер» — сериал смотреть онлайн в хорошем качестве можно в любое время на видеопортале Wink!



Сериал Контейнер 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.