Контейнер (сериал, 2022) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Саша уже скоро родит — но не своего ребенка. Она — суррогатная мать, чьи услуги купила богатая семья с Рублевки. По контракту Саша не должна встречаться с заказчиками, но они ее выслеживают и уговаривают нарушить это условие, за дополнительную плату переехав к ним. Саша сомневается, но, когда в город приезжает бывший муж, которого она долго пыталась убрать из своей жизни, все же принимает предложение, о чем еще не раз пожалеет.



Сериал Фильм о фильме 2 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.