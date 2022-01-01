Контейнер (сериал, 2022) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн
О сериале
Саша уже скоро родит — но не своего ребенка. Она — суррогатная мать, чьи услуги купила богатая семья с Рублевки. По контракту Саша не должна встречаться с заказчиками, но они ее выслеживают и уговаривают нарушить это условие, за дополнительную плату переехав к ним. Саша сомневается, но, когда в город приезжает бывший муж, которого она долго пыталась убрать из своей жизни, все же принимает предложение, о чем еще не раз пожалеет.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Максим
Свешников
- Режиссёр
Алексей
Ляпичев
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актёр
Филипп
Янковский
- Актриса
Маруся
Фомина
- Актёр
Артём
Быстров
- Актриса
Маша
Кошина
- Актриса
Юлия
Ауг
- Актриса
Нино
Кантария
- Актёр
Ростислав
Бершауэр
- Актёр
Дмитрий
Чеботарёв
- Актёр
Сергей
Годин
- Сценарист
Алексей
Ляпичев
- ВССценарист
Вадим
Свешников
- НМСценарист
Николай
Муратов
- Сценарист
Максим
Кудымов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- АБХудожник
Андрей
Белан
- МРХудожник
Максим
Ривака
- ПСХудожница
Полина
Соколова
- Художница
Анна
Чистова
- АГМонтажёр
Андрей
Гамов
- ИАОператор
Илья
Авербах
- Оператор
Вячеслав
Лисневский
- МКОператор
Максим
Колиганов
- Композитор
Руслан
Тагиев
- АТКомпозитор
Андрей
Тимонин