Контейнер (сериал, 2021) сезон 3 смотреть онлайн
Сюжет
Завершение напряженной истории суррогатной матери, пытающейся защитить своего ребенка. Не терпится узнать, какая судьба ждет героев? Тогда скорее включайте драму «Контейнер», 3 сезон — смотреть онлайн сериал в хорошем качестве можно на Wink.
В третьем сезоне главная героиня Саша оказывается в сложной ситуации: чтобы оставаться рядом с малышом, ей приходится жить под одной крышей с получившим серьезную травму Вадимом. Между тем ее старшая дочь Аня остается одна со своими проблемами и боится повторить судьбу матери. Марина отстранена от воспитания ребенка, а Виталий не может помочь Саше, так как находится в тюрьме за попытку убийства Вадима.
Что произойдет в финале отечественной социальной драмы? Ответ на этот вопрос вы узнаете в триллере «Контейнер» — сериал смотреть онлайн, сезоны все по порядку в хорошем качестве и без рекламы, доступны на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Максим
Свешников
- Режиссёр
Алексей
Ляпичев
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актёр
Филипп
Янковский
- Актриса
Маруся
Фомина
- Актёр
Артём
Быстров
- Актриса
Маша
Кошина
- Актриса
Юлия
Ауг
- Актриса
Нино
Кантария
- Актёр
Ростислав
Бершауэр
- Актёр
Дмитрий
Чеботарёв
- Актёр
Сергей
Годин
- Сценарист
Алексей
Ляпичев
- ВССценарист
Вадим
Свешников
- НМСценарист
Николай
Муратов
- Сценарист
Максим
Кудымов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- АБХудожник
Андрей
Белан
- МРХудожник
Максим
Ривака
- ПСХудожница
Полина
Соколова
- Художница
Анна
Чистова
- АГМонтажёр
Андрей
Гамов
- ИАОператор
Илья
Авербах
- Оператор
Вячеслав
Лисневский
- МКОператор
Максим
Колиганов
- Композитор
Руслан
Тагиев
- АТКомпозитор
Андрей
Тимонин