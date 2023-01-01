Контейнер (сериал, 2021) сезон 3 смотреть онлайн

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Завершение напряженной истории суррогатной матери, пытающейся защитить своего ребенка. Не терпится узнать, какая судьба ждет героев? Тогда скорее включайте драму «Контейнер», 3 сезон — смотреть онлайн сериал в хорошем качестве можно на Wink.



В третьем сезоне главная героиня Саша оказывается в сложной ситуации: чтобы оставаться рядом с малышом, ей приходится жить под одной крышей с получившим серьезную травму Вадимом. Между тем ее старшая дочь Аня остается одна со своими проблемами и боится повторить судьбу матери. Марина отстранена от воспитания ребенка, а Виталий не может помочь Саше, так как находится в тюрьме за попытку убийства Вадима.



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