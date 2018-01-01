Дмитрий Чеботарёв

Биография

Дмитрий Чеботарев — актер театра и кино. Родился в Хабаровске 15 декабря 1986 года. После девятого класса Дмитрий решил податься в военно-морской лицей. Позже поступил на режиссерский факультет Хабаровского государственного института культуры, а спустя пару лет переехал в Москву и прошел отбор в Театральный институт имени Бориса Щукина. После окончания вуза присоединился к актерской труппе Московского драматического театра имени Станиславского. Сегодня фильмография Дмитрия Чеботарева насчитывает более 45 работ. Его можно встретить в картинах «Поехавшая», «Тренер», «Майор Гром: Чумной доктор», «Рок», в сериалах «Ева, рожай!», «Карамора», «Плейлист волонтера», «Без правил», «Русалки».