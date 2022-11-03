Голиаф (фильм, 2022) смотреть онлайн

Простой житель казахского аула попадает под опеку бандита, который погубил его жену. Мощная и живописная драма «Голиаф» — фильм Адильхана Ержанова, получивший спецприз Венецианского кинофестиваля.



В ауле Каратас всем заправляет суровый авторитет Пошаев вместе со своей бандой головорезов. Он решает, у кого из жителей будет работа, а у кого — нет, не дает другим авторитетам захватить здесь власть и не терпит бунтов. Когда жена мягкогохарактерного Арзу решает написать на Пошаева заявление, ее казнят. Самого Арзу бандит решает пощадить и даже делает вдовца своим приближенным, посвящая в философию правления. Кажется, Арзу даже не помышляет о возмездии, однако внутри него постепенно разгорается огонь.



