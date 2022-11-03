Голиаф (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Простой житель казахского аула попадает под опеку бандита, который погубил его жену. Мощная и живописная драма «Голиаф» — фильм Адильхана Ержанова, получивший спецприз Венецианского кинофестиваля.
В ауле Каратас всем заправляет суровый авторитет Пошаев вместе со своей бандой головорезов. Он решает, у кого из жителей будет работа, а у кого — нет, не дает другим авторитетам захватить здесь власть и не терпит бунтов. Когда жена мягкогохарактерного Арзу решает написать на Пошаева заявление, ее казнят. Самого Арзу бандит решает пощадить и даже делает вдовца своим приближенным, посвящая в философию правления. Кажется, Арзу даже не помышляет о возмездии, однако внутри него постепенно разгорается огонь.
Что будет, когда он начнет полыхать, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Голиаф» — криминальная драма доступна в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- АЕРежиссёр
Адильхан
Ержанов
- БААктёр
Берик
Айтжанов
- ДААктёр
Данияр
Алшинов
- Актёр
Дмитрий
Чеботарёв
- Актриса
Александра
Ревенко
- РААктриса
Рабия
Абиш
- ЕГАктёр
Еркен
Губашев
- АТАктриса
Альмира
Турсын
- ТХАктёр
Теоман
Хос
- СМАктёр
Сапархан
Мергенов
- НМАктёр
Нурбек
Мукушев
- АЕСценарист
Адильхан
Ержанов
- Продюсер
Георгий
Шабанов
- НДПродюсер
Нурасыл
Джарбасов
- АКПродюсер
Александр
Кочнев
- НДПродюсер
Наталья
Дрозд
- АУМонтажёр
Азамат
Утянов
- АШОператор
Айдар
Шарипов
- ГМКомпозитор
Галымжан
Молданазар