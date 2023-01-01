Без правил (сериал, 2022) смотреть онлайн

Елизавета Боярская в остросюжетной криминальной драме «Без правил»: сериал смотреть можно на видеосервисе Wink.



Ольга Лебедева — бизнесвумен, которая никогда не идет на риск в стремлении заработать больше. Она вкладывается в надежное дело: покупает сеть автопарков, а в придачу получает участок земли, где когда-то располагался пионерский лагерь. Со временем на этой территории обнаруживают минеральные воды, и так приобретение Ольги становится более ценным. И соответственно, более привлекательным для охотников за наживой. На прибыльное место положил глаз Галямин, в прошлом бандит, — и он намерен если не купить, то отобрать у Ольги ее владени�е. Неожиданно на помощь предпринимательнице приходят бывший преступник и бывший милиционер…



Сможет ли Ольга выйти из зоны комфорта и довериться людям, для которых риск — это образ жизни? Смотрите сериал «Без правил» 2022 года и узнайте, как трое совершенно разных людей будут противостоять беззаконию.



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