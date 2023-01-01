Без правил. Сезон 1
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1-й сезон

Без правил (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

9.32022, Без правил. Сезон 1 8 серий
Драма, Криминал18+
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1-й сезон

О сериале

Ольга Лебедева владеет сетью автопарков, не любит рисковать, самостоятельно решает свои проблемы и продумывает все на шаг вперед. Стабильность в ее жизни рушится, когда она покупает заброшенный пионерский лагерь, территория которого, как оказалось, богата минеральными водами. Завладеть возросшей в цене землей хочет Галямин, известный преступным прошлым. Чтобы отстоять свои принципы, Ольге придется рискнуть всем и довериться случайным сторонникам — бывшему подельнику Галямина по кличке Борец и полицейскому в отставке Семенову.

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Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма

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