Без правил (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Ольга Лебедева владеет сетью автопарков, не любит рисковать, самостоятельно решает свои проблемы и продумывает все на шаг вперед. Стабильность в ее жизни рушится, когда она покупает заброшенный пионерский лагерь, территория которого, как оказалось, богата минеральными водами. Завладеть возросшей в цене землей хочет Галямин, известный преступным прошлым. Чтобы отстоять свои принципы, Ольге придется рискнуть всем и довериться случайным сторонникам — бывшему подельнику Галямина по кличке Борец и полицейскому в отставке Семенову.

