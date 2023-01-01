Биография

Сергей Жарков – актер театра и кино. Его персонажи на экране всегда выглядят реалистично и запоминаются зрителям, даже если это второстепенные герои. У артиста немного главных ролей, но это не умаляет его актерских способностей и артистизма. Будущий актер родился в Санкт-Петербурге, его юношеские годы прошли во времена расцвета криминала и бандитизма. Это наложило отпечаток на жизнь и увлечения подростка, он плохо учился и часто был участником уличных разборок. В юности он потерял нескольких друзей и свою девушку. Подобной участи Сергею удалось избежать благодаря поступлению в Международный славянский институт им. Державина. В период учебы на театральном отделении он полностью пересмотрел свои взгляды на жизнь. Первые роли Сергей Жарков сыграл в Театре на Покровке. Перемены в карьере наступили, когда актер заключил договор с театральным агентством И. Апексимовой. Его стали приглашать в серьезные постановки, интересные антрепризы, а затем последовали роли в кино. Первый фильм Сергея Жаркова – «Сыщик с плохим характером». С этого момента артисту начали предлагать роли бандитов или представителей правоохранительных органов. Главного героя ему удалось сыграть в драме «Огнеборцы». В неожиданном образе романтичного мужчины он появился в картине «Некрасивая любовь». К успешным работам Жаркова можно отнести фильмы «Валерий Харламов. Дополнительное время», «Десантный батя», «Чума», «Тайный город», «Цветок папоротника», «Коготь из Мавритании».