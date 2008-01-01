Белый холст (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
8.32008, Белый холст
Боевики, Мелодрамы91 мин18+
Сюжет
Медсестра Татьяна живет в тихом провинциальном городке. Все у нее складывается вроде неплохо: есть хорошая работа в больнице и друзья, готовые поддержать в любую минуту. И вот здоровая молодая женщина неожиданно заболевает. Врачи ставят ей неутешительный диагноз — сахарный диабет. Тане необ�ходимо пройти дорогостоящее лечение в Москве.
Белый холст смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
- Режиссёр
Владимир
Потапов
- НИАктёр
Николай
Иванов
- Актёр
Денис
Никифоров
- Актриса
Виктория
Полторак
- Актёр
Армен
Джигарханян
- ОНАктриса
Ольга
Науменко
- АЛАктёр
Андрей
Ларин
- Актёр
Алексей
Гришин
- Актёр
Сергей
Жарков
- Актриса
Татьяна
Кравченко
- МПАктриса
Марина
Правкина
- ААСценарист
Анна
Аносова
- ВЛСценарист
Виталий
Легков
- Сценарист
Владимир
Потапов
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- ЯВОператор
Ян
Вороновский
- ЛККомпозитор
Леонид
Каминер
- ВЧКомпозит�ор
Владимир
Чиняев