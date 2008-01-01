Белый холст (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Медсестра Татьяна живет в тихом провинциальном городке. Все у нее складывается вроде неплохо: есть хорошая работа в больнице и друзья, готовые поддержать в любую минуту. И вот здоровая молодая женщина неожиданно заболевает. Врачи ставят ей неутешительный диагноз — сахарный диабет. Тане необ�ходимо пройти дорогостоящее лечение в Москве.



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