Биография

Владимир Потапов – актер, режиссер, сценарист, продюсер. Имеет множество дипломов, призов и наград, полученных на кинофестивалях. Родился в 1963 году. В юности о профессиональном занятии искусствами не помышлял. Обладая хорошим тенором, пел под гитару. После технического института работал на заводе, служил в армии, занимался спортом. Поступил во ВГИК вполне состоявшимся взрослым человеком. Обучение окончил в 1996-м, а в следующем году уже работал помощником режиссера, выполнял обязанности администратора съемок, писал сценарии. Попробовал силы как постановщик документального кино. В 1999-м впервые снялся в фильме. Первая роль Потапова – бандит в драматической ленте «Страстной бульвар». Картина получила фестивальный приз, однако никто из актеров отмечен не был... В 2005 году на экраны выходит молодежная драма «Мы умрем вместе», поставленная Потаповым. Картина завоевывает несколько призов и дипломов кинофестивалей России. Удачной оказывается и следующая комедия «Продается дача». Призы и премии получают и другие картины режиссера. В производстве этого года находятся два фильма Потапова. Растет и список киноролей Владимира Алексеевича.