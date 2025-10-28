Три друга, клад и матрос Кошка (сериал, 2025) смотреть онлайн

Три друга, клад и матрос Кошка
Молодые ученики Нахимовского училища знакомятся с призраком, охраняющим тайну сокровища. Сериал «Три друга, клад и матрос Кошка» — волшебное приключение для всей семьи от режиссера Сергея Жигунова.

В Севастопольское Нахимовское училище поступают трое юных курсантов. Здесь их встречает не только новая и удивительная жизнь по законам флота, но и мистические события. Дело в том, что в коридорах училища поселился призрак матроса Петра Кошки, которому еще сам адмирал Нахимов поручил охранять клад со скифским серебром во время Крымской войны. Правда, Кошка уже совсем забыл, в чем состояло его задание. Молодые курсанты решают помочь Кошке, а тем временем за сокровищем начинает охоту еще один призрак, намерения которого совсем не добрые.

Кто выйдет победителем из гонки за сокровищем, расскажет комедийный сериал «Три друга, клад и матрос Кошка».

