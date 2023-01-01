Биография

Виктор Супрун – актер театра и кино, музыкант, автор и режиссер юмористической программы, театральный режиссер, родился 22 декабря 1964 года. Фильмография актера насчитывает более 50 полнометражных кинолент и сериалов. Окончил театральное училище в Днепропетровске (мастерская Н. М. Пинской). После окончания вуза несколько лет проработал в ТЮЗе в городе Орла. Затем в 1999 году был приглашен в столичный театр А. Джигарханяна. Первым фильмом Виктора Супруна стала многосерийная мелодрама «Самозванцы». Актеру досталась второстепенная роль. Партнерами по съемочной площадке стали такие знаменитые актеры, как М. Ульянов, И. Костолевский, А. Мордвинова. Супрун снимался в таких рейтинговых сериалах, как «Марш Турецкого», «Бригада», «Две судьбы», «Моя прекрасная няня» и др. Второстепенная роль Виктору Супруну досталась в полнометражной картине Н. Михалкова «Утомленные солнцем – 2». Роль шофера актер исполнил в фильме «Ликвидация» С. Урсуляка. Виктор Супрун женат на Вере Лесничей. С хореографом актер познакомился в Орловском ТЮЗе. В браке родилась дочь, Алиса, которая пошла по стопам отца и стала актрисой. Алиса Супрун является победительницей в шоу «Сокровище нации».