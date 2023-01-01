Однажды в милиции (сериал, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Действие сериала происходит в «заштатном» Отделении Милиции некого мегаполиса. Отделение находится на самом пл�охом счету у начальства, соответственно, является местом ссылки для всех проштрафившихся милиционеров. Героями сериала являются сотрудники отделения. Основой сюжетов – их взаимоотношения, события профессиональной и личной жизни.



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