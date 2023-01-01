Биография

Александр Пушной — актер, композитор и ведущий. Родился в Новосибирске 16 мая 1975 года. В семь лет начал учиться в музыкальной школе. Получив аттестат, поступил на физика в Новосибирский государственный университет, а спустя время стал участником команды КВН. Добившись успеха в Высшей лиге, переехал в Москву и начал работать на телеканале ТВ-6, вскоре присоединился к проекту «О.С.П. — студия». Был соведущим передачи «Хорошие шутки», вел научно-познавательное шоу «Галилео», писал джинглы для программ «Большая разница», «Слава богу, ты пришел!», «Южное Бутово». Озвучивал персонажей игры «Ночной дозор». Выступал с группой «Джанкой Бразерс», а в 2021 году выпустил альбом «Каверы Пушного». Сегодня в фильмографии Александра Пушного — более 45 проектов. Как актер он принимал участие в сериалах «FM и ребята», «Счастливы вместе», «Воронины», также дублировал героев мультфильмов «Монстры на каникулах», «Ронал-варвар», «Девять». Снимался в передачах «Квартирник у Маргулиса», «СТС зажигает суперзвезду», «Уральские пельмени».