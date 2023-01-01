СТС зажигает суперзвезду!
Wink
Сериалы
СТС зажигает суперзвезду!

СТС зажигает суперзвезду! (сериал, 2007) смотреть онлайн бесплатно

8.02007, СТС зажигает суперзвезду! 2 сезона
ТВ-шоу, Концерты16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Музыкальный конкурс для молодых исполнителей от 14 до 19 лет

Все сезоны сериала СТС зажигает суперзвезду! смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг