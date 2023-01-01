Биография

Сергей Кальварский — продюсер, сценарист и режиссер. Лауреат премии ТЭФИ. Член Академии российского телевидения. Автор короткометражных фильмов «Процесс» и «Картина», получивших ряд международных наград. Родился в Ленинграде 10 мая 1965 года. Сергей рос в творческой семье. Его отец — композитор Анатолий Кальварский. В 1984 году получил диплом Ленинградского музыкального училища имени Римского-Корсакова, позже поступил в Ленинградский государственный институт театра и кинематографии. В 1990-е пришел на телевидение, где работал режиссером и ведущим. В 1992 году вместе с Федором Бондарчуком основал фирму «Art Pictures Петербург». Снимал клипы Алле Пугачевой, Наталье Ветлицкой, Филиппу Киркорову, Лайме Вайкуле и многим другим звездам российской поп-музыки. Работал над запуском таких передач, как «Утренняя почта», «Песня года», «Горячая десятка» и «Звуковая дорожка». Курировал программы «Поле чудес», «Минута славы», «СТС зажигает суперзвезду!», «Звонок», «Контрольная закупка», «На ночь глядя» и «Большие гонки». Был главным режиссером компании ВИD. Также вел передачу «Барабака и серый волк» на «Серебряном дожде». Сегодня Сергей Кальварский активно работает в области кино. Вместо с Натальей Капустиной он стал шоураннером сериала «Фишер», пополнившего линейку оригинальных проектов more.tv.