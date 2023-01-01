СТС зажигает суперзвезду!. Сезон 2
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СТС зажигает суперзвезду!
2-й сезон

СТС зажигает суперзвезду! (сериал, 2007) сезон 2 смотреть онлайн бесплатно

8.02007, СТС зажигает суперзвезду!. Сезон 2 10 серий
ТВ-шоу, Концерты16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Музыкальный конкурс для молодых исполнителей от 14 до 19 лет

Сериал СТС зажигает суперзвезду! 2 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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