СТС зажигает суперзвезду!. Сезон 2. Серия 5
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СТС зажигает суперзвезду!
2-й сезон
5-я серия

СТС зажигает суперзвезду! (сериал, 2008) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

7.42008, СТС зажигает суперзвезду!. Сезон 2. Серия 5
ТВ-шоу, Концерты18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Музыкальный конкурс для молодых исполнителей от 14 до 19 лет

Страна
Россия
Жанр
Концерты, ТВ-шоу
Время
101 мин / 01:41

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