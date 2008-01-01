СТС зажигает суперзвезду!. Сезон 2. Серия 2
Wink
Сериалы
СТС зажигает суперзвезду!
2-й сезон
2-я серия

СТС зажигает суперзвезду! (сериал, 2008) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

7.92008, СТС зажигает суперзвезду!. Сезон 2. Серия 2
ТВ-шоу, Концерты16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Музыкальный конкурс для молодых исполнителей от 14 до 19 лет

Сериал СТС зажигает суперзвезду! 2 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Концерты, ТВ-шоу

Рейтинг