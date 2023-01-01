Случайные связи
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Случайные связи

Случайные связи (сериал, 2010) смотреть онлайн

6.22010, Случайные связи 1 сезон
Комедия18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Уморительное интерактивное шоу, в котором звeзды российского телевидения отвечают на необычные вопросы россиян. Актeры ситкомов «ДаЕшь молодЕжь!» и «33 квадратных метра», шоу «Большая разница» и «Галилео», а также приглашeнные селебрити будут соревноваться в остроумии в режиме нон-стоп.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

5.0 КиноПоиск