Биография

Татьяна Лазарева — актриса и телеведущая. Обладательница премии ТЭФИ. Родилась в Новосибирске 21 июля 1966 года. В школьные годы пела в коллективе «Амиго», с которым гастролировала по всему Советскому Союзу. Позже окончила музыкальное училище по классу скрипки и получила лингвистическое образование. В студенческие годы играла в Клубе веселых и находчивых, дошла до Высшей лиги и добилась успехов в команде «В джазе только девушки». В 1994 году Татьяну пригласили на телевидение, где она стала вести юмористическое шоу «Раз в неделю». Вместе с коллегами по КВН основала юмористическую программу «О.С.П. — студия». Вместе с Михаилом Шацем вела шоу «Хорошие шутки» и «Песня дня». Сегодня в фильмографии Татьяны Лазаревой — более 30 работ. Она сыграла в таких сериалах, как «33 квадратных метра», «Не родись красивой», «Моя прекрасная няня», «Слава богу, ты пришел!». Пробовала себя в дубляже, озвучив персонажей мультфильмов «Монстры на каникулах», «Невероятный Блинки Билл», «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек».