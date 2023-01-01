Биография

Вадим Галыгин – русский и белорусский актер, телеведущий, продюсер, режиссер, сценарист. Обладатель Суперкубка чемпионов по результатам сезона-2013 Высшей лиги КВН. На сцене Клуба веселых и находчивых актер Вадим Галыгин с середины 1990-х. Наибольшего успеха добился в составе «Сборной СССР» и «Сборной 21 века». Является участником шоу-проекта «Comedy Club» с 2005 года. Первая главная роль артиста – в киномюзикле «Призрак мыльной оперы», который вышел в эфир в 2007 году на канале СТС. В 2009 году был включен в состав ведущих национальной телевизионной премии «Муз-ТВ». Также был в числе главных участников телешоу «Наша Белараша». В 2014 году вел шоу «Однажды в России» на канале ТНТ, а в 2015-м – ТВ-программу «Время Г» на НТВ. Зрителям запомнились и роли Вадима Галыгина в юмористическом журнале «Ералаш». Играл главную роль (самого себя) в сериале «Галыгин.ру». Актер женат. Имеет двоих детей. Первая роль в кинематографе – в 2001 году, в сериале «FM и ребята». Далее последовали сериалы Вадима Галыгина: «Приколы на переменке», «Деффчонки». Наиболее известные фильмы Вадима Галыгина – «Залетчики» (2014), «Zомбоящик», «Женщины против мужчин: крымские каникулы» (вышел на экраны в 2018). В 2020 году снялся в ленте Сергея Уэйна «Свидание в Вегасе». В 2008 году попробовал свои силы как режиссер: Вадим Галыгин представил публике фильм «Очень русский детектив».