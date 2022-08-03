Астерикс на Олимпийских играх (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
9.42008, Astérix aux jeux olympiques
Фэнтези, Семейный112 мин12+
О фильме
Триквел французской комедийной франшизы о галльских супергероях с Аленом Делоном в роли Юлия Цезаря. Молодой галл Полюбвикс по уши влюбился в принцессу Ирину. Его чувства взаимны, но проблема в том, что девушку уже сосватали Бруту. Единственный легальный способ сменить жениха – устроить Олимпийские игры, а победителя объявить своим избранником. Полюбвикса готовят лучшие тренеры Галлии – Астерикс и Обеликс. Брут же, в свою очередь, обращается к величайшему колдуну империи Конавалусу за снадобьем победителя. Превратится ли Олимпиада в первую в истории битву допингов, узнаете в фильме «Астерикс на Олимпийских играх», который можно посмотреть онлайн в хорошем качестве в видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ФФРежиссёр
Фредерик
Форестье
- ТЛРежиссёр
Тома
Лангманн
- Актёр
Жерар
Депардье
- ККАктёр
Кловис
Корнийяк
- БПАктёр
Бенуа
Пульворд
- Актёр
Ален
Делон
- ВЭАктриса
Ванесса
Эсслер
- ФДАктёр
Франк
Дюбоск
- ХГАктёр
Хосе
Гарсия
- СРАктёр
Стефан
Руссо
- Актёр
Жан-Пьер
Кассель
- ЭСАктёр
Эли
Семун
- ОДСценарист
Оливье
Даза
- РГСценарист
Рене
Госинни
- АЮСценарист
Альбер
Юдерзо
- ТЛСценарист
Тома
Лангманн
- ТЛПродюсер
Тома
Лангманн
- ЖСПродюсер
Жером
Сейду
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- РПАктёр дубляжа
Родион
Приходько
- Актёр дубляжа
Вадим
Галыгин
- АВАктёр дубляжа
Аркадий
Волгин
- Актриса дубляжа
Тина
Канделаки
- МФХудожница
Мадлин
Фонтен
- ЯКМонтажёр
Янник
Кергоа
- ТАОператор
Тьерри
Арбогаст
- ФТКомпозитор
Фредерик
Тальгорн