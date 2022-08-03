Астерикс на Олимпийских играх (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Астерикс на Олимпийских играх
Фэнтези, Семейный112 мин12+

О фильме

Триквел французской комедийной франшизы о галльских супергероях с Аленом Делоном в роли Юлия Цезаря. Молодой галл Полюбвикс по уши влюбился в принцессу Ирину. Его чувства взаимны, но проблема в том, что девушку уже сосватали Бруту. Единственный легальный способ сменить жениха – устроить Олимпийские игры, а победителя объявить своим избранником. Полюбвикса готовят лучшие тренеры Галлии – Астерикс и Обеликс. Брут же, в свою очередь, обращается к величайшему колдуну империи Конавалусу за снадобьем победителя. Превратится ли Олимпиада в первую в истории битву допингов

Страна
Бельгия, Германия, Испания, Италия, Франция
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.2 IMDb

