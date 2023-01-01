Биография

Жан-Пьер Кассель — французский актер театра и кино, режиссер и сценарист. Номинант на премию «Сезар» в категории «Лучший актер второго плана» за фильм «Церемония» в 1996 году. Родился в Париже 27 октября 1932 года. Его мать была танцовщицей, что позволило Жан-Пьеру с детства быть окруженным миром искусства. Начал свое обучение актерскому мастерству с курсов театрального искусства в Париже, где также развивал навыки танца. Жан-Пьер Кассель дебютировал в кино в 1953 году, но настоящую известность приобрел только в конце 1950-х. Вначале снимался в эпизодических и второстепенных ролях, в том числе в многосерийном телефильме «Счастливая дорога». Знаковая роль пришла с фильмом «Три мушкетера». Эта работа принесла ему международную известность и укрепила его статус как одного из самых заметных актеров своего времени. Также особое признание получил за роль в фильме «Скромное обаяние буржуазии». Среди его значимых работ — «Армия теней», «Винсент и Тео», «Высокая мода», «Церемония», а также поздние фильмы «Скафандр и бабочка» и «Астерикс на Олимпийских играх». В 1994 году опубликовал книгу воспоминаний «Моей любви».