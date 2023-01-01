Биография

Ален Делон — актер, сценарист, продюсер и режиссер. Обладатель награды «Почетная пальмовая ветвь». Родился в Со 8 ноября 1935 года. Детство артиста нельзя назвать легким. После развода родителей его воспитывала кормилица, затем мальчика отправили в пансион. Учился на колбасника и работал в мясной лавке, но в 1953 году отправился на Индокитайскую войну. Затем вернулся в Париж, где начал работать официантом, параллельно показывая свои фотографии продюсерам. После знакомства с агентом Гарри Уилсоном собирался уехать в Голливуд, но остался во Франции ради съемок в фильме «Когда вмешивается женщина». В 1960 году исполнил роли в кинолентах «На ярком солнце» и «Рокко и его братья», получив признание критиков. Фильмография Ален Делона насчитывает более 100 работ. Он сыграл в картинах «Затмение», «Самурай», «Двое в городе», «Черный тюльпан», «Бассейн», «Астерикс на Олимпийских играх». Также проявил себя как продюсер и сценарист во время работы над проектами «Танцевальная машина», «За шкуру полицейского» и другими.