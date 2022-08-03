Зорро (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно

Ален Делон в роли знаменитого мстителя в маске и со шпагой — приключенческая классика, ставшая хитом советского проката.



Благородный Мигель де ла Серна смертельно ранен — он так и не смог стать губернатором города Нуэва Арагон. Перед смертью он просит близкого друга Диего де ла Вегу взять его документы и закончить его дело: бороться за справедливость в регионе, где люди злоупотребляют властью. Диего приезжает в Нуэва Арагон, чье население держит в страхе полковник Уэрта. Там де ла Вега притворяется легкомысленным и беспечным губернатором, которым легко манипулировать. Но это только прикрытие. Теперь, чтобы противостоять несправедливости, он перевоплощается в Зорро — грозного защитника обездоленных в плаще и маске.



