Зорро (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно

9.41975, Zorro
Боевик, Мелодрама112 мин18+

О фильме

Ален Делон в роли знаменитого мстителя в маске и со шпагой — приключенческая классика, ставшая хитом советского проката.

Благородный Мигель де ла Серна смертельно ранен — он так и не смог стать губернатором города Нуэва Арагон. Перед смертью он просит близкого друга Диего де ла Вегу взять его документы и закончить его дело: бороться за справедливость в регионе, где люди злоупотребляют властью. Диего приезжает в Нуэва Арагон, чье население держит в страхе полковник Уэрта. Там де ла Вега притворяется легкомысленным и беспечным губернатором, которым легко манипулировать. Но это только прикрытие. Теперь, чтобы противостоять несправедливости, он перевоплощается в Зорро — грозного защитника обездоленных в плаще и маске.

Страна
Италия, Франция
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зорро»