Зорро (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Ален Делон в роли знаменитого мстителя в маске и со шпагой — приключенческая классика, ставшая хитом советского проката.
Благородный Мигель де ла Серна смертельно ранен — он так и не смог стать губернатором города Нуэва Арагон. Перед смертью он просит близкого друга Диего де ла Вегу взять его документы и закончить его дело: бороться за справедливость в регионе, где люди злоупотребляют властью. Диего приезжает в Нуэва Арагон, чье население держит в страхе полковник Уэрта. Там де ла Вега притворяется легкомысленным и беспечным губернатором, которым легко манипулировать. Но это только прикрытие. Теперь, чтобы противостоять несправедливости, он перевоплощается в Зорро — грозного защитника обездоленных в плаще и маске.
Рейтинг
- ДТРежиссёр
Дуччо
Тессари
- Актёр
Ален
Делон
- ОПАктриса
Оттавия
Пикколо
- ЭЧАктёр
Энцо
Черузико
- МАктёр
Мусташ
- ДРАктёр
Джакомо
Росси Стюарт
- ДААктёр
Джампьеро
Альбертини
- ММАктёр
Марино
Мазе
- РЮАктриса
Райка
Юрий
- АААктриса
Адриана
Асти
- СБАктёр
Стенли
Бейкер
- ДАСценарист
Джорджо
Арлорио
- ДМСценарист
Джонстон
МакКалли
- ЛМПродюсер
Лучано
Мартино
- Актёр дубляжа
Всеволод
Ларионов
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- СБАктёр дубляжа
Степан
Бубнов
- ВОАктёр дубляжа
Владимир
Осенев
- ИКАктриса дубляжа
Ирина
Карташёва
- МММонтажёр
Марио
Морра
- ГДКомпозитор
Гуидо
Де Анджелис
- МДКомпозитор
Маурицио
Де Анджелис