Биография

Владимир Осенев – актер. Народный артист России. Годы жизни: 1908 – 1977. Закончил музыкальную школу, поступил в техникум, чтобы выучиться на банковского клерка. Терпеть скучные лекции помогала театральная студия. Усвоив азы актерского мастерства, начинающий артист бросает техникум, уезжает на Урал и становится работником свердловского ТЮЗа. Первая роль Осенева – Репетилов в комедии «Горе от ума». Накопленный опыт помог молодому актеру поступить в Театр Вахтангова – сначала слушателем учебного курса, а после – штатным артистом учреждения. Начинает он как Фадинар в «Соломенной шляпке», далее следуют роли в пьесах Шекспира, Погодина, Ростана. Более сорока образов создал артист за годы работы в театре. Первое появление актера на экране датируется 1934 годом. Это мопассановская «Пышка», экранизированная Михаилом Роммом. В фильме Осенев играет немецкого солдата – да так убедительно, что военных немцев впоследствии ему придется переиграть немало. В ленте Басова «Щит и меч» артист сыграл Адольфа Гитлера. Главные роли актер исполнил в экранизации пьесы Бернарда Шоу «Миллионерша» (постановка 1974 года) и приключенческой ленте 1975 года «Ключи от рая».