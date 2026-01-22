Сюжет для небольшого рассказа (фильм, 1969) смотреть онлайн

Сюжет для небольшого рассказа
Драма81 мин12+
Фильм о жизни Антона Павловича Чехова, написании им пьесы «Чайка» и постановке ее на сцене Александринского театра. А также о довольно сложных отношениях классика с дамой по имени Лика Мизинова.

Страна
СССР, Франция
Жанр
Драма
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сюжет для небольшого рассказа»