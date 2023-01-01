Биография

Евгений Лебедев – актер театра и кино – родился 15 января 1917 года. Обладатель высшего почетного звания народного артиста СССР, Ленинской, Сталинской и Государственной премий. В юности Евгений Лебедев принимал участие в заводской художественной самодеятельности. Поступил в театр рабочей молодежи. Чтобы избежать ссылки в трудовой лагерь из-за своего происхождения (был сыном священнослужителя), переехал в Москву. Сначала учился и работал в Театре Красной армии, затем в ГИТИСе и училище при Камерном театре. Родители были репрессированы. Лебедев переехал в Тбилиси, где служил в Театре юного зрителя. В 1949 году переехал в Петербург, где по приглашению Г. А. Товстоногова устроился в театр Ленком (ныне Балтийский). В спектакле «Из искры…» блестяще исполнил Евгений Лебедев роль Сталина, за что был удостоен премии вождя I степени. Фильмография Лебедева насчитывает более 70 фильмов и телеспектаклей. В 1955 году вышел один из первых фильмов Евгения Лебедева «Два капитана». В 1969 году снялся в экранизации знаменитого романа Достоевского. В этом же году был задействован в картине В. Шукшина «Странные люди». Главную роль исполнил в известной кинокартине «Приключения желтого чемоданчика». Актер был дважды женат, у него двое детей.