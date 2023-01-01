Евгений Лебедев
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 15 января 1917 г. (80 лет)
- Дата смерти
- 9 июня 1997 г.
Биография
Евгений Лебедев – актер театра и кино – родился 15 января 1917 года. Обладатель высшего почетного звания народного артиста СССР, Ленинской, Сталинской и Государственной премий. В юности Евгений Лебедев принимал участие в заводской художественной самодеятельности. Поступил в театр рабочей молодежи. Чтобы избежать ссылки в трудовой лагерь из-за своего происхождения (был сыном священнослужителя), переехал в Москву. Сначала учился и работал в Театре Красной армии, затем в ГИТИСе и училище при Камерном театре. Родители были репрессированы. Лебедев переехал в Тбилиси, где служил в Театре юного зрителя. В 1949 году переехал в Петербург, где по приглашению Г. А. Товстоногова устроился в театр Ленком (ныне Балтийский). В спектакле «Из искры…» блестяще исполнил Евгений Лебедев роль Сталина, за что был удостоен премии вождя I степени. Фильмография Лебедева насчитывает более 70 фильмов и телеспектаклей. В 1955 году вышел один из первых фильмов Евгения Лебедева «Два капитана». В 1969 году снялся в экранизации знаменитого романа Достоевского. В этом же году был задействован в картине В. Шукшина «Странные люди». Главную роль исполнил в известной кинокартине «Приключения желтого чемоданчика». Актер был дважды женат, у него двое детей.
Фильмография
Актёр
- 9.2
Эскадрон гусар летучих1980
- 9.2
Время выбрало нас1979
Комиссия по расследованию1978, 80 минБесплатно
- 7.7
Есть идея!1977, 60 минБесплатно
- 9.5
Блокада: Фильм 21977
- 8.4
Маринка, Янка и Тайны Королевского Замка1976, 79 минБесплатно
- 9.3
Блокада: Фильм 11974
- 8.7
Таланты и поклонники1973, 85 минБесплатно
- 8.5
Иванов катер1972, 96 минБесплатно
- 8.8
Мещане1971
- 9.6
Приключения желтого чемоданчика1970, 74 минБесплатно
- 8.4
Странные люди1970, 94 минБесплатно
- 9.1
Преступление и наказание1969
- 8.1
Полчаса на чудеса1968, 63 минБесплатно
- 8.7
В огне брода нет1967, 89 минБесплатно
- 8.0
Происшествие, которого никто не заметил1967, 65 минБесплатно
- 9.6
Свадьба в Малиновке1967, 88 минБесплатно
- 7.8
Прямая линия1967, 86 минБесплатно
- 9.4
Два капитана1955, 91 минБесплатно
- 9.5
Неоконченная повесть1955, 93 минБесплатно