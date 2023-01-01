Блокада: Фильм 1
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Блокада: Фильм 1

Блокада: Фильм 1 (сериал, 1974) смотреть онлайн

9.31974, Блокада: Фильм 1 1 сезон
Драмы, Военные12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Фильм посвящен мужеству и стойкости ленинградцев в трудные дни блокады Ленинграда 1941-1944 годов.

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Военные, Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb