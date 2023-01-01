Блокада: Фильм 1 (сериал, 1974) смотреть онлайн
9.31974, Блокада: Фильм 1 1 сезон
Драмы, Военные12+
Сезоны и серии
Сюжет
Фильм посвящен мужеству и стойкости ленинградцев в трудные дни блокады Ленинграда 1941-1944 годов.
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Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb
- МЕРежиссёр
Михаил
Ершов
- Актёр
Юрий
Соломин
- ЕЛАктёр
Евгений
Лебедев
- ИААктриса
Ирина
Акулова
- ЛЗАктёр
Лев
Золотухин
- Актёр
Владислав
Стржельчик
- МУАктёр
Михаил
Ульянов
- ДСАктёр
Даниил
Сагал
- БГАктёр
Борис
Горбатов
- СХАктёр
Сергей
Харченко
- ГГАктёр
Георгий
Гегечкори
- БГСценарист
Борис
Горбатов
- АВСценарист
Арнольд
Витоль
- АЧСценарист
Александр
Чаковский
- МИХудожник
Михаил
Иванов
- ВБКомпозитор
Вениамин
Баснер