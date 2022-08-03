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Блокада: Фильм 1
1-й сезон

Блокада: Фильм 1 (сериал, 1974) сезон 1 смотреть онлайн

9.31974, Блокада: Фильм 1. Сезон 1 2 серии
Драма, Военный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Фильм посвящен мужеству и стойкости ленинградцев в трудные дни блокады Ленинграда 1941-1944 годов.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb