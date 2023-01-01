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Блокада: Фильм 1
Актёры и съёмочная группа сериала «Блокада: Фильм 1»

Актёры и съёмочная группа сериала «Блокада: Фильм 1»

Режиссёры

Михаил Ершов

Михаил Ершов

Режиссёр

Актёры

Юрий Соломин

Юрий Соломин

Актёрмайор Алексей Звягинцев
Евгений Лебедев

Евгений Лебедев

АктёрИван Максимович Королёв
Ирина Акулова

Ирина Акулова

АктрисаВера Королёва
Лев Золотухин

Лев Золотухин

Актёрполковник Королев Павел Максимович
Владислав Стржельчик

Владислав Стржельчик

АктёрФёдор Васильевич Валицкий
Михаил Ульянов

Михаил Ульянов

АктёрЖуков
Даниил Сагал

Даниил Сагал

АктёрВорошилов
Борис Горбатов

Борис Горбатов

АктёрСталин
Сергей Харченко

Сергей Харченко

АктёрАндрей Александрович Жданов
Георгий Гегечкори

Георгий Гегечкори

АктёрБаканидзе

Сценаристы

Борис Горбатов

Борис Горбатов

Сценарист
Арнольд Витоль

Арнольд Витоль

Сценарист
Александр Чаковский

Александр Чаковский

Сценарист

Художники

Михаил Иванов

Михаил Иванов

Художник

Композиторы

Вениамин Баснер

Вениамин Баснер

Композитор