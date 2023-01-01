Биография

Сергей Васильевич Харченко – советский киноактер. Родился 1.09.1923 г. Ушел из жизни в 1995 г. В 1956 г. удостоен почетного звания заслуженного артиста Укр. ССР, а в 1991 г. – народного артиста РСФСР. Щепкинское училище в 1949 г. молодой актер Сергей Харченко окончил успешно и сразу вошел в труппу Львовского русского драмтеатра Советской Армии под руководством А. Ротенштейна. В 1965 г. переехал в Москву, где его включили в состав коллектива Малого театра. За свою долгую творческую карьеру снялся в 38 кинокартинах. Три фильма Сергея Харченко особенно выделяются в его фильмографии. Первый – семейная сага «Вечный зов» (1973 г.), в которой он сыграл Хохлова – главного инженера на заводе. Немногим ранее зрители могли видеть актера в роли генерала Ватутина в военной мелодраме «Освобождение» (1970 г.) Юрия Озерова. В образе генерала-полковника А.А. Жданова он снялся в трех частях «Блокады» (1974 и 1977 гг.) Михаила Ершова, причем по утверждению зрителей и критиков смог передать поистине портретное сходство со своим героем. Последняя роль Сергея Харченко – в исторической драме «Вначале было слово» (1992 г.) Юрия Соломина, посвященной истории создания «Слова о полку Игореве».